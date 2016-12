pub

Não só tem cunho nacional como tem origem física no berço de Portugal: a cidade de Guimarães. A Guimanos nasceu em 1987 e aposta em artigos únicos, que privilegiam a malha como material de base para todas as coleções. Na coleção de outono/inverno, a Guimanos vai buscar inspiração aos tons terra e nude. A coleção é composta de peças que se adaptam aos looks do dia e da noite, e os padrões florais boémios são alternados com o toque mais sofisticado e festivo do veludo e das lantejoulas. Jani Gabriel e Ricardo Guedes são os modelos eleitos para a campanha desta temporada, dando um toque juvenil e carismático a toda a coleção.