Dia especial Quando? No dia 3 de Dezembro - Sábado, das 10h-19h.



Onde? Na This & That, do Chiado. O quê? Neste dia, a Envelope leva o seu mundo de cores e padrões aos seus clientes, com um desconto de 20%. A fundadora da marca, Carla Soveral, estará presente na loja.

A Envelope é uma marca de carteiras, um projeto português, desenvolvido por Carla Soveral, que teve início em Março de 2015. As carteiras são produzidas manualmente, uma a uma, desde o corte da pele à colocação do pin que o sela. De exterior singelo e aparentemente comum, é no seu interior que guarda os seus segredos. Quando aberto, é desvendada uma sinfonia de cores e padrões, em tecidos de toque suave e que despertam os sentidos.Os padrões são encaixados em harmonia com o formato da carteira e cor exterior, de forma a despoletar uma paixão sem igual. Cada carteira é única e não existe produção em série. A marca é aplicada em metal para ficar gravada para sempre. É uma carteira para amar e ser amada. As carteiras - ou «os Envelopes» como a marca apelida - são produzidos por encomenda, consoante as peles e os padrões que estão disponíveis em stock. Quando termina uma cor de pele ou um padrão, são adquiridos novos e, desta forma, acabam por ser de edição limitada consoante a produção que sai ou os pedidos dos clientes.Saiba mais aqui