Quando achávamos que a marca de ténis Vans já não poderia reinventar-se (ao longo do ano, lançou vários modelos de inspiração vintage), eis que surge uma hashtag que muda tudo: #VansCustoms. Numa altura em que a moda vive cada vez mais da personalização, a Vans dá-nos a possibilidade de escolher os padrões, os tons e as combinações de cada par de ténis.

Neste outono, lança uma nova ferramenta no seu site oficial, que permite escolher mais de 40 estampados, quase 30 tons e 25 materiais. O primeiro passo, antes da personalização do modelo, é escolhê-lo: desde as Classic Slip-On às Authentic, às Old Skool, às SK8-Hi, às Authentic Lo Pro, às Era, são muitos os modelos clássicos que pode personalizar. Os preços de cada variam entre os €75 e os €85.

No Instagram já são vários os utilizadores a partilhar as suas escolhas através da hashtag #VansCustoms. Veja alguns em baixo.