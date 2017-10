São mais de duzentas combinações possíveis. A Louis Vuitton acaba de lançar um serviço de disponibilização que inclui uma seleção de 12 fivelas e 14 correias que poderá conjugar como quiser e, assim, criar um cinto único. Pode ainda gravar as suas iniciais no interior da correia e fazer tudo isto na própria loja e no momento da compra.

As correias estão disponíveis em diferentes peles, mais ou menos exóticas, e numa paleta de cores que inclui cinzentos, azuis, tabaco e preto. Além destas, estão ainda disponíveis a correia reversível Taurillon e uma correia em pele Ombré, em azul e vermelho. As fivelas foram redesenhadas e são agora mais leves e estreitas, em dourado brilhante, paládio ou ruténio para as reversíveis ou cravadas com madeira de oliveira.

O novo serviço de personalização é o resultado dos vários pedidos dos clientes da Louis Vuitton, que cada vez mais procuram a exclusividade e a possibilidade de customização das suas peças. As novas correias têm 35 milímetros, tornando os cintos mais modernos e sofisticados.