O vestido em cetim, com um design elegante e intemporal inspirado pelo casamento de Grace Kelly com o Príncipe Rainier do Mónaco em 1956, contou com aplicações florais, mangas compridas e um decote arredondado. A modelo da Victoria’s Secret, de 34 anos, usou ainda um véu e uma aplicação com pérolas assinada pelo designer de chapéus Stephen Jones.

"A Miranda queria um vestido que a cobrisse totalmente e que criasse uma sensação de pureza e mistério. Então lembrei-me do pormenor das mangas e do decote mais subido", refere a designer Maria Grazia Chiuri em entrevista à última edição da Vogue americana.

A modelo pensou em mulheres como Grace Kelly ou Audrey Hepburn para imaginar um vestido que ficasse na sua memória para sempre. "Acho que é o sonho de todas as mulheres ter um vestido de noiva da Dior desenhado exclusivamente para elas", acrescentou ainda à Vogue US.

Na mesma entrevista, foi ainda revelado que Kerr e Spiegel começaram o dia juntos com uma aula de yoga e que foi o filho de seis anos da modelo que levou as alianças e abriu a pista de dança da festa que se seguiu à cerimónia.



Fotografia @voguemagazine.