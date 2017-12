Esta não é a primeira vez que uma boneca Barbie é lançada em honra de Gigi Hadid – no ano passado, a modelo e a sua irmã Bella partilharam fotografias de duas Barbies idênticas a si com conjuntos de lingerie iguais aos que ambas desfilaram no espetáculo da Victoria’s Secret 2016 –, mas é a primeira vez que a boneca é colocada à venda.

Com uma versão miniatura da roupa que a modelo usou no último desfile Tommy x Gigi para o outono/inverno 2017 (coleção que desenhou em parceria com o designer da marca), a nova boneca Barbie apresenta traços muito semelhantes aos de Gigi, assim como o mesmo cabelo longo e ondulado. "Sinto-me honrada por ter a minha própria Barbie, que celebra um momento icónico da minha parceria com a Tommy Hilfiger. Ver o produto final foi uma experiência fantástica e estou muito entusiasmada por partilhá-lo com fãs em todo o mundo", disse Gigi Hadid em comunicado.

De acordo com o site InStyle, a boneca custa cerca de €42 e está disponível nos sites da Tommy Hilfiger e da Barbie, além de lojas da marca em Londres, Paris, Amesterdão e Nova Iorque.