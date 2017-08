Para o próximo outono/inverno a Oysho criou uma coleção que, além da estética, também é essencialmente focada na qualidade e funcionalidade dos materiais: ainda mais resistentes, vão proteger do frio (com ainda mais pinta) mas também são leves e soltos. As peças preferidas? As parkas e os casacos de penas ultralight, para correr na rua em dias cinzentos.

Os tops desportivos mostram detalhes nas costas e descobrimos na coleção leggings com novos cortes em combinações de cores suaves, como o rosa e o bordeaux, mas também em tons terra e outras mais clássicas, em preto.