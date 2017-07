Chama-se MISCI e tem cunho português. A nova marca que está a dar que falar na indústria da moda nacional inspirou-se em Isabella, a personagem feminina do livro Gift from the Sea, de Anne Morrow Lindbergh (1955), que também dá nome à primeira coleção da marca.





A protagonista da primeira campanha é a modelo Milena Cardoso, que foi fotografada num cenário entre o boémio e o campestre, sempre em harmonia com a natureza. As peças estão disponíveis a partir de €95, aqui .



A carregar o vídeo ... Já conhece a MISCI? É a nova marca portuguesa a dar que falar