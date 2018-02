A Oysho lançou a sua nova coleção de beachwear Walking Away. Inspirada num estilo retro, com um toque dos anos 80, aposta em mangas, franzidos, cinturas altas e decotes pronunciados. Fatos de banho e biquínis com várias tiras, padrões com linhas definidas, vestidos vaporosos, camisas com bordados e calças de linho são alguns dos destaques para a próxima estação.

A nova coleção renova também o clássico black & white, com várias peças cheias às bolinhas de vários tamanhos.