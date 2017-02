pub

Uma capa de pelo de camelo e puf. Imaginamo-nos Catherine Deneuve no filme Bela de Dia. Infelizmente a realidade é mais o de uma ‘velha’ senhora cansada. Calças curtas e largas? Silhueta esguia em Alexa Chung, último samurai na comum mortal. Já sabemos que as it girls concentram em si poderes para que tudo lhes fique bem (na verdade são ‘apenas’ truques, como nunca improvisar, tirar fotografias antes de sair de casa ou ter Rachel Zoe como stylist pessoal. Pequenas coisas…). E a sua última chapada chegou em luva… de plástico. Pois é, o vinil (ou comum latex) tem corrido as passerelles, as prateleiras das lojas e as fotos de paparazzi das famosas (há quem diga que este material é a primeira tendência de 2017 da A-list), mas por muitas voltas que demos à cabeça, todos os looks possíveis resultam em cat woman, saco do lixo ou na protagonista de uma película com bolinha vermelha no canto. Qual a solução para um dos dilemas mais difíceis que a Moda já nos colocou? Investigar a fundo as mestres em transformar tendências duvidosas em listas de mais bem vestidas – as it girls, claro – e apontar algumas das regras. Descanse, já fizemos o trabalho por si (e descanse também porque não incluímos nesta lista o momento Lady Gaga e rainha de Inglaterra).



Quatro lições a reter

As leggings estão a voltar, mas se vai apostar numas calças neste material, escolha-as de corte a direito. Emparelhadas com uma t- e uns ténis são muito mais cool.

As saias são sempre uma aposta segura para o vinil. Misture com peças de texturas diferentes, como uma boa malha oversized, ou algo mais estruturado como uma camisa e está pronta para saltar para a mesa do trabalho. A ideia é desconstruir a sexualidade inerente ao vinil com peças que em nada gritem dominatrix.





A rainha do plástico? Alexa Chung. Sim, também ficamos surpreendidas, mas se estiver numa manhã difícil e não souber o que fazer com um casaco de vinil é só buscar inspiração na it girl.





Se tudo o resto falhar pode sempre fazer como Alessandro Michele para o verão 2017 da Gucci e incorporar a tendências apenas numas meias em vinil.



Por Patrícia Domingues