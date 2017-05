Fomos buscar inspiração à rua! E estas it-girls, cada uma à sua maneira, destacam-se graças a um estilo único e invejável. Estão sempre on point e ditam tendências pelo mundo fora. Deixe-se levar e descubra com quem se identifica! Hoje, começamos com Leandra Medine.

pub

Com um sentido de estilo fora do convencional, Leandra Medine transporta a moda para um lado mais divertido, misturando cores e padrões e fazendo inúmeras combinações improváveis mas vencedoras. Se há elementos que não podem faltar no seu look são os acessórios: dos mais excêntricos aos mais básicos, fazem parte do seu signature style.