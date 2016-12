A menina que se sentava no colo da mãe nos desfiles das semanas da moda de Paris, com apenas quatro anos, é agora uma das francesas mais bem vestidas.

pub

Quem sai aos seus não degenera, já dizia o ditado. É isso mesmo que prova a filha da editora da Vogue francesa Carine Roitfeld, Julia Restoin Roitfeld - uma das it girls mais faladas do momento. O estilo, irrepreensível e fiel aos tons neutros, é quase um espelho do guarda-roupa – e do bom gosto - da mãe, mas com uma atitude jovem renovada e uma ousadia equilibrada na aposta de coordenados florais e sensuais.

Aos 10 já pousava sob a lente de Mario Testino para a Vogue Bambini e aos 20 tornou-se tudo: modelo, diretora de arte e uma das musas de Nova Iorque, cidade para onde se mudou. Em 2006 foi a escolhida por Tom Ford para protagonizar a campanha do perfume “Black Orchid”, e a partir desta colaboração seguiram-se mais projetos no universo da moda: fez a campanha de Roberto Cavalli para a H&M, uma campanha da Lancôme com Mario Testino e é embaixadora das marcas Accessorize e Mango. Já desenhou uma coleção de lingerie para Kiki de Montparnasse.

A sua beleza, elogiada por Tom Ford – que se refere a Julia como “exatamente o que a beleza é para mim”, conquistou o modelo Robert Konjic, com quem tem uma filha, Romy Nicole. E foi a ela a quem dedicou o projeto a que mais se dedica, o website sobre a maternidade “Romy & the Bunnies”, que pretende ser uma inspiração para todas as mulheres que querem ser simultaneamente “working moms” e “fashion insiders”, e manter uma vida feliz. Julia Roitfeld é hoje designer gráfica freelancer, e trabalha com marcas como Rock & Republic, Max Mara, Altuzzara, e Miu Miu.