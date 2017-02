pub

No ano em que Angela Missoni celebra 20 anos enquanto diretora criativa na Missoni, a estrela eleita para ser rosto da próxima estação é a russa Irina Shayk.



O sítio eleito para a campanha foi mediterrânea vila de Puntaldia, na Sardenha. Fotografada por Harley Weir , Irina surge em cenários quentes e com elementos típicos desta localização, como peixes, conchas, búzios, mas também objetos de decoração como loiças e pratos de inspiração e cultura italiana.



Na campanha, que também foi realizada em vídeo, Irina surge com longos vestidos cheios de cor e padrões Missoni, como as incontornáveis riscas em tamanhos distintos. Veja o vídeo, abaixo.