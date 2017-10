Protagonizado por Irina Shayk, The Intimissimi Every Wear Book é o novo guia prático lançado pela marca de lingerie italiana. O livro quer explicar às mulheres acerca das peças de roupa e dos tecidos que devem usar com a sua lingerie, descrevendo a textura, o conforto e o desempenho de vários materiais (entre eles a seda, a lã, a renda e o algodão) utilizados em peças básicas criadas pela marca. O objetivo? Ajudar-nos a saber sempre qual a peça exterior que melhor combina com a lingerie que vestimos.