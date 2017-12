Durante três dias, de 11 a 13 de dezembro, o Porto reuniu o que de melhor se faz na indústria têxtil e de calçado nacional e internacional para uma cerimónia pensada pela ModaPortugal. Ao longo de três dias, a associação organizou e impulsionou uma programação diversificada, que incluiu visitas dos alunos a algumas das mais inovadoras empresas portuguesas dos sectores têxtil, de vestuário e de calçado (como a Calvelex, Polopique, Adalberto Estampados, Crispim&Abreu, Eureka, Nobrand, CTCP e Academia de Design e Calçado), mas também a conferência



"Design & Sourcing in Europe" que em três sessões juntou um prestigiado painel de oradores nacionais e internacionais, representantes das melhores escolas de moda europeias; o presidente do IFM; e empresas de compras de vestuário de referência.

No Palácio da Bolsa decorreu também um showcase comuma exposição de design português da qual fizeram parte várias marcas de designers de moda e de sapatos, entre elas a Primitivacaiagua, Daily Day, Diniz & Cruz, Frenken, Ideal & Co, La Paz, Litoral, Luís Buchinho, Luís Carvalho, O Beneficio, Olga Noronha, Refive, Ricardo Andrez, Sul, e The Board.









No segundo dia decorram vários desfiles integrados no projeto Fashion Design Competition, um concurso com a participação de 33 jovens designers, provenientes de 8 países, de escolas de moda europeias de vestuário e calçado. O júri internacional especializado - composto por Sevda Albers (fotógrafa), Jo Van Landeghem (Creamoda), Pilar Dalbat (Designer), Sérgio Machado (Trend Union), Marco Poli (Fashion Illustrated), Miguel Flor (Consultor), Nicky Gray (Schön Magazine) e Eduarda Abbondanza (Presidente da Associação ModaLisboa) – elegeu os seguintes vencedores:

Melhor Coleção Geral Moda (5.000 €): Cyril Bourez | Bélgica





Melhor Coleção Geral de Calçado (5.000 €): Daniel Gonçalves | Portugal





Melhor Coleção Moda Por País (2.500 €)

Alemanha - Octavianna Vlad

Bélgica - Cyril Bourez

Espanha - Concepcíon Martinez

França - Marilyn Hampartzounian

Portugal - Filipe Augusto

Reino Unido - Jaehwa Rhee





Melhor Coleção Calçado Por País (2.500 €)

Espanha – James Harmakis;

Itália - Stephanie Lundby;

Portugal – Daniela Gonçalves;

República Checa - Barbara Bugyíková;





Para além dos vencedores do concurso, o CENIT e a ANIVEC prestaram também homenagem a várias empresas de vestuário com a atribuição dos Prémios de Excelência Empresarial 2017:





1. Produto Moda: Salsa

2. Inovação Tecnológica: Petratex

3. Design: Luís Buchinho

4. Marca: La Paz

5. Sustentabilidade: Trotinete

6. Responsabilidade Social: Impetus

7. Maior Volume de Investimento em 2016: Polopique, Comércio e Industria de Confecções.

8. Maior Crescimento no Valor de Exportação em 2016: Confetil

9. Maior Crescimento no Volume de Negócios em 2016: Vieira&Marques/ Pocargil.