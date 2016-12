pub

Para a estação que se avizinha, David Catalan serve-nos uma refeição rica e completa: a sua reinterpretação do conhecido bar londrino Sketch, concretamente do seu bar The Gallery, através de uma coleção que partilha similaridades com o aclamado bar, como ser divertidíssimo, colorido e mordaz. Desenhada para funcionar como a visão de Mourad Mazouz, FORGET ABOUT IT ss17 proporciona conforto ao longo da rotina diária, aliviando-nos de questão triviais do dia-a-dia. Assim como Sketch, este é um trabalho em desenvolvimento, uma mistura de diferentes lugares que juntos criam um espaço conjunto mais abrangente, mesclando ambientes mais suaves com ambientes mais duros.



SKETCH (SELF-PORTRAIT) de Inês Torcato define um esboço de uma auto-análise ao conhecimento individual, à procura de um entendimento mais profundo da identidade coletiva através da partilha da individualidade. Representado com uma linguagem clássica desconstruída, traduzida no trabalho de tipologias como o blazer, sobretudo ou camisa, trazendo o interior para o exterior, a desconstrução sobre o construído.