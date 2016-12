pub

A H&M acaba de apresentar as primeiras imagens da campanha KENZO x H&M da autoria do icónico criador de imagens de moda e música Jean-Paul Goude, com Chance The Rapper, Iman e a rapper Suboi como protagonistas. A campanha é protagonizada por sete personalidades celebradas a nível global em áreas como a moda, música, arte e ativismo, com Chance, Iman e Suboi como os primeiros embaixadores da campanha revelando as primeiras peças da colaboração KENZO x H&M. Para a campanha, Goude usou o seu estilo de assinatura de recorte manual, cortando e reagrupando os padrões de forma a expressar a exuberância e carácter da coleção.

A revelação das primeiras imagens da campanha é acompanhada pelo lançamento de três filmes do realizador Sueco Max Vitali com entrevistas a Chance, Iman e Suboi. A campanha completa KENZO x H&M será lançada a 17 de outubro com todos os seus protagonistas - Rosario Dawson, Ryuichi Sakamoto, Chloë Sevigny e Xiuhtezcatl Martinez. A coleção KENZO x H&M estará disponível em mais de 250 lojas H&M em todo o mundo, bem como online, a 3 de novembro de 2016.