A linha H&M Loves Coachella é já um clássico da marca, e a próxima estação não é excepção. De regresso à vibe divertida deste festival americano, a H&M antecipa o mood festivalesco ao lançar a nova coleção.





No vi´deo, a banda toca a versão de

Para além de já ter revelado alguma peças, o grande destaque é a nova campanha, que é divulgada através de imagens e veranis e um vídeo exclusivo com a banda de pop alternativo The Atomics, onde os modelos Pyper America, Starlie e Daisy Clementine surgem ao lado de Lucky Blue Smith, como protagonistas de uma aventura de verão.Let’s Live for Today dos The Gress Roots.As peças em destaque são jeans desbotados com estrelas, fatos de banho com estampados ilustrados (com sereias, escorpiões, naves espaciais), óculos de sol com corações, calções em azul tie dye - são apenas alguns exemplos.

A coleção chega a Portugal a 30 de março, e o festival de 14 a 23 de abril. Conheça-a na galeria acima.