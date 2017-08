Nova Iorque foi a grande fonte de inspiração para os looks e para a campanha da nova linha da H&M Studio. Tal como acontece na cidade americana, a marca juntou influências punk e street a uma coleção de linhas fortes e femininas. A paleta de cores resguarda-se no clássico preto e nos neutros e mistura-os com o xadrez masculino e o padrão grafitti para criar looks com personalidade forte.

Em comunicado de imprensa, Pernilla Wohfahrt, diretora criativa e de design da H&M, explica que a mulher atual, que conjuga vestidos suaves e femininos com casacos e acessórios marcantes, foi o ponto de partida da nova linha. "Esta coleção tem a alfaiataria como foco central e o destaque vai para a silhueta feminina. Os detalhes ultrafemininos são conjugados com influências punk ou street para um resultado forte, mas sofisticado", resume.

No caso da coleção masculina, o ar livre e a montanha foram as grandes referências. As malhas e os casacos clássicos ganham destaque e misturam-se com detalhes funcionais, que criam um look prático e elegante ao mesmo tempo adaptável à montanha e à rua.

A H&M Studio para o outono/inverno 2017/2018 vai estar disponível online e na loja da marca no Chiado, a partir de 14 de setembro.