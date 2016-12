Uma cidade abandonada no deserto é a grande inspiração de HIBU para a temporada quente do próximo ano.

pub

AMBOY, uma cidade fantasma no meio do deserto de Mojave, escondida e abandonada entre crateras vulcânicas, salinas e uma imensidão de aridez solitária, é a inspiração para a nova coleção da HIBU. O bege do deserto, o azul claro e escuro do céu limpo e o negro das profundezas das crateras são as cores que dominam a AMBOY SS17. A vastidão e o vazio do deserto que rodeiam esta antiga paragem da Route 66 servem também de inspiração: um quadro limpo para a construção de algo novo.





Por detrás desta abordagem está ainda o facto de a HIBU. ser de novo uma marca liderada por uma única pessoa, o que faz com que esta coleção seja um novo passo para a designer. AMBOY começa por retratar a escuridão, o desconhecido e a solidão, seguindo-se o renascimento e termina a vermelho, simbolizando a força adquirida ao longo do processo. Os cintos, fabricados em materiais em bruto e que definem a silhueta, são também símbolos dessa força. Os traços unissexo que definem a marca continuam presentes em toda a coleção.