pub

25 anos é uma idade para se viver em pleno. Uma idade que estabiliza a juventude sem parar o tempo e anuncia o que está por vir, com jovialidade e entusiasmo. Esta é a idade de um relógio que celebra a eterna juventude.

Porque, afinal, é uma ousadia perguntar a idade a um objeto que diz o tempo, que situa quem o usa no tempo. E, no entanto, graças à sua natureza, o Cape Cod responde a tudo com estilo e sofisticação: idade, juventude, elegância, fantasia.

O Cape Cod nasceu de um desejo selvagem e de uma visão singular de um homem que imaginou um quadrado dentro de um retângulo. Fácil de dizer e difícil de fazer, no entanto, Henri d'Origny conseguiu fazê-lo inspirando-se no famoso elo Châine d´ancre. Henri d'Origny, que desenhava os lenços de seda da Hermès, deixou voar a sua imaginação e concebeu um relógio que transmitia o mesmo espirito de liberdade dos famosos lenços da marca reconhecidos em todo o mundo.

O sucesso do Cape Cod tornou-se ainda maior quando Martin Margiela usou no seu primeiro desfile Hermès uma pulseira dupla, que mais tarde ficaria a ser conhecida por "double-tour". As vendas subiram e o relógio Cape Cod tornou-se num ícone, num estilo próprio. Tudo é possível. Homens e mulheres passaram a usar o Cape Cod como símbolo de estilo e liberdade.

Neste ano de comemoração dos 25 anos o Cape Cod surge em novas interpretações. As versões mais recentes incluem novas técnicas de cravação e mostradores madrepérola. Uma versão masculina inserida numa nova pulseira de couro. Novas pulseiras intercambiáveis, simples e double-tour, totalmente confecionadas à mão e em cores como: azul elétrico, iris, capucine, verde veronese, vermelho tomate…