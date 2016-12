pub

"Hermès hors les murs", o festival de savoir-faire itinerante criado em 2011, vai estar presente e aberto ao público no Carreau du Temple, em Paris, de 18 a 26 de Novembro de 2016. Nesta ocasião, artesãos de dez atividades da marca vão ao encontro do público e partilham com este os seus conhecimentos, a sua experiência e a sua paixão.

Ocupando uma área de 550m2, o percurso de dez módulos permite aos visitantes descobrir o talento destas mãos que transformam a matéria-prima, fabricam as carteiras, selas, lenços, gravatas, joias, relógios, luvas. Os artesãos demonstram, explicam e respondem às perguntas do público, partilhando com ele as técnicas de excelência tão estimadas de todas as atividades Hermès. É ainda através de uma experiência imersiva – um filme a 360º - que os visitantes descobrem os mestres artesãos do vidro e criadores dos cristais Saint-Louis, casa fundada em 1586 e adquirida pela Hermès em 1989.

Uma autêntica celebração do artesanato, estes encontros permitem criar uma outra ideia do que se esconde por trás da palavra artesão e compreender os gestos que a eles se associam. Para terminar, uma livraria temática, programada pela Actes Sud, editora de Arles cúmplice da Hermès há muitos anos, anima também o Carreau du Temple nesta ocasião.