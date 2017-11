Victoria Swarovski não é apenas cantora e jurada no programa Germany's Got Talent, é também herdeira da famosa produtora de cristais austríaca fundada em 1895. Quando a cantora se casou com o empreendedor Werner Mürz em junho deste ano, os cristais que fazem parte do legado da família decoraram o seu vestido de noiva. Criado pelo designer Michael Cinco e com mais de 5 milhões de cristais Swarovski, o vestido pesava cerca de 45 kg e foi usado com um véu de sete metros.

A cerimónia teve lugar na Catedral de San Giusto, em Trieste, Itália, de onde os convidados partiram para jantar no restaurante Maxi’s, em Portopiccolo. As festividades duraram três dias e antes do próprio casamento Victoria já tinha aparecido com um vestido vermelho também coberto de cristais. Veja os looks da noiva na galeria em cima.