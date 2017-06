Num conjunto casual chic com uma camisola mais decotada, como Heidi Klum neste look.

A participação de Heidi Klum nesta parceria vai muito além de um simples testemunho. A modelo desenhou a sua própria coleção para o Lidl, à imagem do seu estilo tão característico.

"Espero sinceramente que as pessoas gostem da coleção que desenhei para o Lidl. Estou naturalmente muito feliz com esta colaboração. Foi uma experiência muito divertida. Tal como eu, o Lidl tem padrões muito elevados, com ótimos produtos de máxima qualidade ao melhor preço, o que considero absolutamente fantástico: a moda deve ser divertida e acessível a todos!", revelou Heidi Klum relativamente a este novo desafio.

A campanha de moda ganha um dinamismo a longo prazo com a Lidl Fashion Week, uma plataforma de vendas através da qual o Lidl apresentará a sua seleção global de moda. A Lidl Fashion Week terá lugar várias vezes por ano, em todas as lojas Lidl a nível internacional e em simultâneo. Será durante estas semanas especiais que o retalhista irá apresentar as suas coleções de moda mais importantes. Este projeto terá início precisamente com Heidi Klum, num lançamento exclusivo previsto para o final desde ano.