Hedi Slimane é o novo director artístico e de imagem da Céline. Num comunicado que surpreendeu a indústria da moda, o grupo LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton)



anunciou que Hedi Slimane inicia as funções a 1 de fevereiro, com a sua primeira coleção a ser apresentada durante a Semana da Moda de Paris, em setembro.

O CEO do grupo LVMH, Bernard Arnault, mostrou estar feliz com a escolha do novo director criativo, e diz no comunicado que Hedi Slimane "é um dos designers mais talentosos do nosso tempo. Aprecio-o e admiro-o desde que trabalhei com ele na Dior Homme. A sua chegada à Céline reforça as grandes ambições que o LVMH tem para a marca".





Também Hedi Slimane comentou a novidade, afirmando estar feliz "por começar este projecto holístico para a marca Céline", acrescentando que está "muito satisfeito por voltar ao universo da moda e ao dinamismo dos ateliers".





Hedi Slimane foi director criativo na Dior Homme, entre 2000 e 2007, onde popularizou uma silhueta mais justa ao corpo. Passou ainda pela Yves Saint Laurent, onde transformou a estética do rock em tendência, saindo da marca em abril de 2016. Slimane continuou a trabalhar nos seus projectos ligados à fotografia, mas já tinha falado abertamente sobre regressar ao design de moda.