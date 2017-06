Apesar da grande aposta ser em vestuário (incluindo beachwear), acessórios e calçado, há muito mais para descobrir neste que é o novo espaço do número 1-C na Travessa do Carmo. A curadoria do espaço está a cargo de Juliana Cavalcanti que escolheu peças contemporâneas de marcas como 38 Graus, Aya, Carolina Curado, Cau, Cinco, Juliana Bezerra, Juu, Katty Xiomara, Maria Martinez, Melie Store, Minimalisbon, More, Moskkito, Mr. Boho, Peonia, Repto, Susana Bettencourt e Valónia Véras. Para já, porque o mote do espaço é a rotatividade e temporaneidade de cada marca no espaço (períodos de cerca de 2 meses).

Além do espaço de compra, existem também áreas de exposição que ficam no rés-do-chão, assim como o bar, que oferece uma variedade de bebidas (como cafés, soft drinks, vinho, gins e cocktails) e uma carta de refeições leves (como tábuas de queijos/charcutaria, healthy snacks ou um mix de bruschettas. No primeiro piso, fica uma área mais versátil, que pode ser reservada para eventos, showroom ou vendas privadas.

A Hay Carmo promete atividades ao longo do ano, principalmente na área exterior, onde estão já previstos eventos gastronómicos com a presença de um DJ.