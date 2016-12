"Esse Ano eu quero fazer do inverno verão!". É a frase escolhida pela Havaianas para o print do novo modelo em edição especial, para o Ano Novo. Todos os anos a Havaianas cria um modelo para que se possa dar as boas-vindas ao Ano Novo com flip-flops nos pés (o Verão no Brasil coincide com o nosso Inverno).