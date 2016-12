Porque uma fantasia assustadora também pode ter estilo, neste Halloween aposte no glamour em vez do pavor.

A renda é um bom ponto de partida para uma vampira vitoriana ou para uma noiva cadáver. Entre vestidos, tops e saias em renda, botas acima do joelho, jeggings de pele ou bodies, o visual buxifica-se também com a ajuda de alguns acessórios assustadores como uma máscara de morcego, umas orelhas de gato ou brincos com crucifixos. Obrigatório combinar tudo com eyeliner para um olhar mais sombrio.