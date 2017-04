pub

A sexta campanha das Histórias de Ternura (Tender Stories) da Tous apresenta a nova coleção de joias para esta primavera/verão ao mesmo tempo que se dedica a uma das datas mais importantes do ano: o Dia da Mãe.

A História de Ternura N.º 6 narra a história de uma relação à distância entre uma mãe e a sua filha, Claire e Susanne. Uma relação cativante e divertida que se descobre cena após cena, na campanha de vídeo realizada por Marçal Forés. Uma relação tão próxima e tão distante ao mesmo tempo, tão real e tão virtual como possível. Através do ecrã do computador ou do telemóvel, partilham qualquer momento, incluindo aqueles que mudam por completo a vida. A Tous dá, assim, continuidade ao hábito de contar histórias cheias de ternura, surpresa e emoção. A campanha visual, que também narra esta história, foi fotografada por Sergi Pons.