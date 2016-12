pub

Frédérique Constant e a sua embaixadora Gwyneth Paltrow acabam de apresentar a nova coleção Horological Smartwatch , que inclui uma versão para mulher e que se associa ao lema "Move More for Charity" (move-te mais pela solidariedade).

O novo smartwatch desenvolvido para mulheres é o mais pequeno e sofisticado do mundo, dispondo de Notificações de Actividade, Sono, Chamada e Mensagem. Com este relógio a Frédérique Constant desafia as mulheres a moverem-se mais, dormir melhor e melhorar o estilo de vida.

No início de 2016, a marca elegeu a actriz Gwyneth Paltrow como nova embaixadora global de beneficência. Para esta campanha a actriz decidiu colaborar com a organização de caridade DonorsChoose – que actua na área da educação para crianças, tornando mais fácil a possibilidade de ajudar as escolas que necessitam através da entrega de livros, material escolar ou viagens de estudo.

Gwyneth Paltrow, embaixadora da Frédérique Constant, explicou que esta "é uma marca que [a] inspira muito, porque sabe criar relógios de alta qualidade, mas sempre investindo muito em solidariedade".