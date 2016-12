O conceito começa pelo ambiente: a decoração da passerelle e de todo o espaço era em cor de rosa forte, com pormenores espalhados com brilhantes, franjas, veludo e ainda azulejos cintilantes. Um fumo cor de rosa no ar dava dava ao ambiente um toque mais pesado, como o de uma discoteca.





Nesta coleção, cada peça conta uma história envolta em mistério, fastasmagoria e heterodoxia. Estas histórias não refletem a realidade de forma mimética, atuando como lanternas mágicas e como espelhos distorcidos que alteram as linguagens, os signos e os códigos estabelecidos. Tal como num jogo, o objetivo é "destruir por um instante a estabilidade da perceção, infringindo à consciência lúcida uma espécie de pânico sensual"