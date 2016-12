Padrões arrojados, cores fortes e cortes direitos são as grandes tendências para o próximo Outono!

A nova coleção Pre-Fall da Gucci é inspirada na mistura de padrões, cores e feitios. As cores predominantes no próximo Outono será o verde, o vermelho e o azul. Tal como é costume da marca, existe uma aposta nos acessórios, nomeadamente em carteiras com padrões bastante simples ou lisos e de cores neutras, óculos grandes e de cores neutras e lenços, já de cores mais fortes. Veja tudo aqui.