Os memes… O tão conhecido fenómeno das redes sociais já chegou à Gucci e mistura o humor das situações do quotidiano com a elegância da marca.

#TFWGUCCI (That feel when ou That feeling when) é um projeto desenvolvido entre a casa de alta-costura e criadores de memes de todo o mundo que meteram a sua imaginação e humor à prova para criarem frases originais e divertidas, todas elas baseadas num elemento central: um relógio.

O diretor criativo Alessandro Michele pretendeu assim estimular o envolvimento com comunidades criativas alternativas, desmistificando simultaneamente o conceito de luxo.





Entre os criativos convidados estão nomes conhecidos como Amanda Charchian e Olaf Breuning, mas também talentos em crescimento como Less, um fotógrafo coreano, e Christto & Andrew, um duo de artistas do Qatar. Esta campanha artística foi lançada na Baselworld, a feira internacional de relojoaria e joalharia que começou no dia 23 de março.