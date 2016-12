pub

Com referências à beleza elementar e pura do mundo natural, neste jardim Gucci a vida selvagem aparece em coloridos e românticos padrões e através de ornamentos presentes na coleção.

O filme, rico, vibrante, e lírico, inspira-se na história do Jardim do Éden. Plantas e animais exóticos convivem de forma graciosa nesta versão onírica do Gucci Garden.

Uma mistura perfeita entre mito e realidade, a descobrir no vídeo abaixo.