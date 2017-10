O movimento começou quando marcas como Stella McCartney, Armani e Molly Goddard se recusaram a usar pelo animal nas suas coleções. Agora, a italiana Gucci segue os mesmos passos como parte do seu plano de dez anos chamado Cultura com Propósito. O objetivo é, segundo o presidente e CEO da Gucci Marco Bizzarri, fazer da sustentabilidade "uma parte intrínseca do negócio".





A decisão foi anunciada ontem na London College of Fashion e promete ter um grande impacto no processo criativo de Alessandro Michelle, designer da Gucci, que no passado criou várias peças extravagantes em pelo animal. A marca promete, assim, parar imediatamente de vender e produzir quaisquer produtos em pele verdadeira. Bizzarri acrescentou ainda que pretende construir uma marca mais responsável e "criar as condições necessárias para uma abordagem progressiva à sustentabilidade".