Com pontos de vista e filosofias completamente diferentes das dos seus pais e avós, esta geração procura marcas que, muito além dos produtos que vendem, ofereçam experiências únicas e defendam ideais semelhantes aos seus.

Com isso em mente, a Gucci contratou um grupo de Millenials para aconselhar na estratégia da marca. A equipa composta por pessoas com idades abaixo dos 30 anos tem como missão "discutir assuntos presentes em reuniões normais com executivos ou dar novas ideias para diferentes processos", esclarece o CEO Marco Bizzari.

Recentemente, o grupo criou um novo método para reduzir os restos de pele animal que é desperdiçada na produção de roupa e acessórios da Gucci, poupando dinheiro à marca e as vidas de alguns animais. Diz-se ainda que este painel de Millenials também é responsável pela proibição do uso de pele animal que a marca anunciou há umas semanas.