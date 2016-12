A botanatural é fabricada segundo o processo de, com pele crute de cor, sola couro com borracha, forro ganga e atacador de pele. Os produtos são 100% portugueses, fabricados com matérias-primas nacionais e recorrendo aos métodos de antigamente, de uma tradição ímpar que nos torna orgulhosamente portugueses.Para aceder à loja online clique aqui