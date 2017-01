Uma passadeira vermelha é sinónimo não só de grandes vestidos, mas também de verdadeiras peças de arte que dão brilho aos looks das estrelas.

Jessica Biel, Tiffany & Co.

Reese Witherspoon, Tiffany & Co.

Natalie Portman, Tiffany & Co.

Emma Stone, Tiffany & Co.

Emma Stone, Tiffany & Co.

Numa passadeira vermelha como a da cerimónia dos Golden Globe Awards é impossível passar ao lado dos acessórios. Este ano, peças como as de Natalie Portman marcaram pela riqueza da sua história (joias de 1910), mas também existiram algumas que chamaram à atenção pela sua simplicidade, como o colar 'choker' usado por Michelle Williams.Veja aqui todos os looks de Passadeira Vermelha e aqui as imagens das festas privadas que aconteceram depois da cerimónia.