A passadeira vermelha deste ano não foi só marcada pelo glamour. A descontração das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos foi notável. Entre risos e brincadeiras, ninguém ficou indiferente à alegria contagiante que marcou esta 74ª edição dos Golden Globes Awards.





As celebridades levaram looks icónicos marcados pelas novas tendências. Percorra a nossa galeria e descubra-os aqui . Se o seu ponto fraco for os acessórios, fizemos uma seleção dos melhores complementos de cada look. Saiba mais aqui Mas afinal quem levou os prémios? Veja tudo aqui