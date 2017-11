Depois de divulgar a lista das cantoras mais bem pagas da indústria, a revista Forbes partilha agora quem são as modelos mais lucrativas de 2017. Gisele Bündchen, que se manteve firme no topo da lista durante os últimos 15 anos, deu agora lugar a Kendall Jenner, que só este ano ganhou 19 milhões de euros em desfiles, produções fotográficas e através das redes sociais. Jenner participa ainda no reality show da família e tem uma linha de roupa com a irmã Kylie. De todas as modelos da lista, Kendall é o nome com mais seguidores no Instagram.

Gisele fica assim em segundo lugar, com ganhos de 15 milhões de euros. É seguida de perto por Chrissy Teigen, que se estreia na lista, e por Adriana Lima, que faturaram 11,5 e 8,9 milhões de euros, respetivamente. As irmãs Hadid também constam na lista, com Gigi uns quantos lugares acima de Bella, graças aos lucros das suas parcerias com a Vogue Eyewear, a Tommy Hilfiger e a Maybelline. Do ranking fazem ainda parte as modelos Ashley Graham, Karlie Kloss e Rosie Huntington-Whiteley.