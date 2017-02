A nova coleção Primavera 2017 Tommy x Gigi está prestes a ser apresentada e promete fazer furor. Para já, a versão boneca de Gigi Hadid já está ter sucesso no Instagram, um pouco à semelhança da própria modelo que é considerada uma das modelos mais popular nesta rede social.Em setembro do ano passado já haviamos tido oportunidade de ver a Barbie vestida com a primeira coleção Tommy x Gigi. Em dezembro a Barbie também homenageou a outra irmã Hadid, Bella, ao saber-se que ela iria compartilhar a passarelle com a irmã mais nova no desfile da Victoria's Secret. Chiara Ferragni também já foi alvo da atenção da Barbie, tendo uma boneca também feita à sua medida.