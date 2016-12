A supermodelo une-se à comunidade de mulheres inspiradoras Reebok como novo rosto do movimento #PerfectNever.

Gigi Hadid, ícone de estilo, defensora do fitness e da moda, une-se à comunidade de mulheres inspiradoras Reebok como o novo rosto do movimento #PerfectNever, uma poderosa e inspiradora chamada de atenção para a ação dirigida às mulheres em todo o mundo para celebrarem a beleza da imperfeição e a mensagem intrínseca de superação da Reebok.

A campanha #PerfectNever desafia as mulheres a usarem a forma física como um escape à negatividade que as rodeia; mediante a aplicação dos três princípios do Delta Reebok: o social, físico e mental. Apesar de ser uma modelo internacional, Hadid não é indiferente às pressões da perfeição impostas a quem vive sob o constante escrutínio de uma audiência global de críticos.

"Para mim treinar não é apenas algo físico é mental também. Ajuda-me a escapar do ruido na minha cabeça. É o único momento em que a minha mente encontra a tranquilidade", afirma Hadid. "Quando competia como atleta, estava tão centrada em ser perfeita que os meus treinadores retiraram-me por completo da competição. Concentrava-me nos meus erros, o que levava a que errasse ainda mais. O efeito dominó. Até que aprendi a desligar e a centrar-me no que era realmente importante. Eram precisamente as minhas imperfeições e os meus erros que mais me motivavam a querer superar-me" confessa Gigi Hadid, sobre a campanha.