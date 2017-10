O negócio vai ser realizado nos próximos meses e começa com uma participação de 51% na La Redoute. Ainda assim, o objetivo é chegar aos 100% do capital. A La Redoute está presente em mais de 20 países, entre eles Portugal, e teve um volume de negócios de 750 milhões de euros em 2016 e mais de nove milhões de visitas no site, por mês. O grupo Galerias Lafayette detem 280 lojas multimarca nas principais ruas das cidades francesas e faturou 3,8 mil milhões de euros, no ano passado.

A união das duas permitirá criar um grupo líder que associa as lojas físicas ao e-commerce e que se prevê que fature mais de 4,5 mil milhões de euros, também mensalmente. A La Redoute é especializada na venda de pronto-a-vestir e decoração por catálogo ou online enquanto as Galeiras Lafayette estão associadas às grandes lojas de luxo e multimarca. As Galerias poderão utilizar a parceria como uma forma de acelerar a sua transformação digital, enquanto consolidam o futuro da La Redoute, que vai continuar a ser dirigida por Nathalie Balla e Eric Courteille.