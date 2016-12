Situada no CascaisShopping, a loja conta com a atual coleção outono/inverno e algumas peças da pré-coleção Primavera/verão 2017, um tributo para quem é fascinado por viagens, expressado harmoniosamente nas mais diversas formas e materiais patentes nas carteiras, bolsas e restantes acessórios.

O novo conceito de loja inspira-se nos detalhes arquitetónicos da restaurada Villa do século XVII em Bolonha – sede da marca – onde a tradição se funde com o design contemporâneo. O novo espaço no CascaiShopping foi cuidadosamente desenhado para interpretar o estilo de vida italiano dentro de uma linha mais contemporânea, não descurando o espírito criativo, oferecendo assim aos clientes Furla uma experiência superior.