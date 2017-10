Por Máxima, 31.10.2017

A Furla abriu a sua primeira loja outlet na região de Lisboa, no Freeport Fashion Outlet, em Alcochete. A loja, que se divide por 72 m², contará com várias linhas da marca de estações passadas, incluindo malas, carteiras e acessórios. Os modelos vão dividir-se entre os designs mais clássicos, as características artesanais pelas quais a Furla é conhecida há 90 anos e o sentido de humor nos pormenores.

A decoração do espaço manteve-se em linha com os oito pontos de venda da marca em Portugal, em tons de dourado e com mobiliário em tons nude.

O Freeport Fashion Outlet fica na Avenida Euro, 2004, em Alcochete. Aberto de domingo a quinta-feira e aos feriados, das 10h às 22h, e sexta-feira, sábado e véspera de feriado, das 10h às 23h.