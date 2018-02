A história da nova coleção da marca é contada através de uma aventura urbana. A modelo e it girl dinamarquesa Freja Beha Erichsen é, nesta nova campanha da Longchamp, uma mulher parisiense que busca novas experiências ao explorar a sua própria cidade com novos olhos. O rio Sena e os Jardins de Luxemburgo completam o cenário da Longchamp para o verão 2018, que conta pela segunda vez com Freja e o fotógrafo Angelo Penetta.

A stylist Géraldine Saglio apresenta as peças must-have desta estação ao combinar o casaco safari com uma saia em pele com franjas ou com uns calções de couro. A carteira Mademoiselle Longchamp é uma das estrelas da campanha e do próximo verão, surgindo numa nova versão mini (e disponível em três tons). A campanha de verão sairá a partir de 20 de fevereiro.