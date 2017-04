Partindo das referências de design que a própria cantora desenhou para a Fred Perry, a nova coleção primavera/verão 2017 recorda e homenageia Amy Winehouse na sua essência.

A coleção mantém-se enraizada nas silhuetas de pin-up e sportswear, que lhe eram alma, e o padrão polka dot faz a ligação com o estilo rockabilly de Amy e surge tanto na camisa de bowling como no cardigan justo ou na mala. Cada uma das peças conta com a assinatura da linha: os dois corações acima da coroa de louros – uma alusão às suas tatuagens.

Esta linha tem ainda uma colaboração com o artista londrino Pegasus, que começou a colaborar com a fundação quando a sua peça em stencil, Fallen Angel, se tornou um altar não-oficial para quem admirava (e admira) a cantora. O artista desenhou o motivo da rosa presente no polo piquet e no bomber desta coleção – outro tributo à cantora.

A Fred Perry continua a colaborar com a Fundação Amy Winehouse, contribuindo a cada estação para este projeto solidário que apoia jovens provenientes de contextos difíceis.