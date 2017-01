O que é português é bom. Assim o prova mais uma conquista do calçado nacional.

Os sapatos são feitos à mão, um a um, utilizando as melhores e mais inovadoras técnicas de confeção que, juntamente com a experiência de mais de 60 anos de uma equipa de artesãos.



Agora, acaba de desfilar na passerelle da London Fashion Week que apresenta a coleção de homem, lado a lado com a Sibling, uma das marcas de roupa londrina mais reconhecida e irreverente. Esta parceria acontece apenas seis meses após o lançamento da Freakloset em Portugal, e vai permitir a entrada da marca no mercado do Reino Unido, bem como a sua expansão para outros mercados prioritários.



A Sibling escolheu a Freakloset para calçar todos os modelos femininos e masculinos no seu desfile de apresentação da coleção Outono/Inverno 2017, que teve lugar no passado dia 8 de janeiro, na London Fashion Week, um dos maiores eventos de moda mundiais. "Estamos muito orgulhosos por uma marca como a Sibling, que é irreverente e ousada como a Freakloset, ter escolhido os nossos sapatos que calçaram todos os modelos deste desfile. É um passo muito importante na nossa estratégia de internacionalização e um reconhecimento da qualidade e design dos produtos Freakloset e do calçado português", refere Joana Lemos, Designer & Founder da Freakloset.





A Sibling usou o avançado software 3D de personalização online da Freakloset para personalizar todos os sapatos masculinos e femininos do desfile, adequando-os à coleção Outono/Inverno 2017. Este software, simples e intuitivo, permite, a qualquer pessoa, personalizar quatro partes do sapato – pele, taloeira, atacadores e sola – de um dos cinco modelos disponíveis - Derby, Monk, Ankle Boot, Chelsea Boot e Loafer - para criar, em minutos, uma infinidade combinações e estilos.