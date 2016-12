pub

Os modelos clássicos e tradicionais vão ganhar uma nova roupagem com a Freakloset. A marca reinventa modelos de calçado intemporais, e torna-os personalizáveis pelos consumidores , em minutos, graças ao avançado sistema 3D que permite escolher diferentes cores de pele, de tecido, de sola e de atacadores, para uma multiplicidade de opções adaptadas ao estilo de cada um.





"Estes modelos icónicos existem há mais de 100 e 200 anos e continuam intemporais. Pegámos no seu design simples e demos-lhe um twist de modernidade atribuindo-lhes novas cores e materiais improváveis, como o neoprene", refere Joana Lemos, Designer & Founder da Freakloset. "Fomos ainda mais longe na originalidade do nosso conceito e criámos um software 3D, simples e intuitivo, através do qual é possível personalizar quatro partes do sapato – pele, taloeira, atacadores e sola – para criar, em minutos, uma infinidade combinações e estilos", acrescenta a responsável.