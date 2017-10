O polémico fotógrafo de moda Terry Richardson, conhecido pelo seu trabalho explícito e por assinar algumas das campanhas mais polémicas de sempre , tem sido acusado ao longo dos últimos anos de assédio e abuso sexual de várias modelos.

Agora, e embora não tenham surgido novas acusações entretanto, a Condé Nast decidiu cortar relações com o fotógrafo e excluí-lo de todas as suas publicações internacionais, das quais fazem parte revistas como a Vogue, a Glamour e a Vanity Fair. O jornal britânico The Telegraph foi o primeiro a partilhar o e-mail que o COO da Condé Nast James Woolhouse enviou às várias entidades responsáveis pelas revistas em todo o mundo: "A Condé Nast deixou de trabalhar com o fotógrafo Terry Richardson. Quaisquer editoriais que tenham sido encomendados ou sessões fotográficas já feitas, mas ainda por publicar, serão destruídas e substituídas por outro material."





Desde 2014 que muitas marcas têm sido pressionadas para cortar relações com Richardson, que fotografou, entre outras, a última campanha da Valentino. A decisão da Condé Nast terá surgido depois de um artigo publicado no The Sunday Times que questionava o apoio que a indústria continuava a prestar ao trabalho de Terry Richardson.





Quanto às alegações feitas ao fotógrafo, ele garante, numa carta ao The Huffington Post, que não passam de rumores: "Colaborei com mulheres adultas que estavam plenamente cientes da natureza do trabalho e, como em qualquer projeto, toda a gente assinou contratos. Nunca usei nenhuma oferta de trabalho para ameaçar ou coagir alguém a fazer algo que não queriam fazer."